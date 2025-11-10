Оставила ребенка в квартире без еды и воды и уехала в другую область: в Киеве будут судить 17-летнюю мать. Фото

В Киеве будут судить 17-летнюю мать, которая оставила 7-месячного сына одного в квартире. Малыш несколько дней провел без воды и еды – его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Оставила ребенка в закрытой квартире

"Ювенальными прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 17-летней матери, которая на 5 дней оставила своего сына в квартире без еды и присмотра. Также женщину обвиняют в злостном невыполнении ею обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжелым последствиям", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, несовершеннолетняя мать в январе этого года оставила сына одного в съемной квартире, а сама уехала в другую область. Ребенка изъяли из закрытой квартиры в крайне тяжелом состоянии и госпитализировали. Врачи показали, что тяжелое состояние малыша вызвано не только тем, что малыш несколько дней провел без воды и пищи, но и тем, что мать и раньше не заботилась должным образом о сыне.

Такие действия привели к тяжелым заболеваниям ребенка, в частности у мальчика диагностировали поражение жизненно важных органов из-за истощения. Ребенок находится под наблюдением врачей. Сейчас следствие по этим фактам завершено.

