Ребенка спасли, но сердце мамы не выдержало: подробности трагедии в больнице Харькова

В Харькове от коронавируса умерла 37-летняя роженица Елена С. Врачи почти три недели боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли. У Лены остался новорожденный сын Давид, ему всего полмесяца. Сейчас он также находится в больнице под наблюдением врачей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

29 сентября в Харьковской областной больнице от коронавируса скончалась 37-летняя Елена С. Женщина была госпитализирована уже на седьмом месяце беременности, когда у нее были поражены 90% легких. Хотя поначалу болезнь не давала о себе знать.

Сначала врачи положили женщину на кислородный концентратор. Но COVID-19 быстро прогрессировал, поэтому было принято решение сделать кесарево сечение и спасти ребенка.

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Так, 14 сентября на свет появился Давид. Первое время младенец находится в интенсивной терапии. Врачи опасались за жизнь ребенка, но у него раскрылись легкие – это уже хороший знак.

Но вот самой Елене становилось все хуже, хотя врачи боролись за нее как могли. Когда сатурация сильно упала и женщину пришлось интубировать, у нее уже было тотальное поражение легких. В итоге сердце пациентки не выдержало, новорожденный ребенок лишился мамы.

Сейчас родные Елены занимаются похоронами. А Давида будут воспитывать бабушка и отец ребенка.

Умершая родом из Харьковской области. Когда она забеременела, вакцинация в Украине была лишь на старте. А когда прививки стали доступными, то у женщины наступила уже вторая половина беременности, рассказывает одна из знакомых Елены.

К слову, сейчас в Харьковской областной больнице лежат с коронавирусом еще девять будущих мам.

Еще одна знакомая, Инна Тасун, в соцсетях рассказала, что Елена была "спокойной, открытой и веселой", а ее беременность была долгожданной. "Страшно представить, каково родиться, а мамы рядом нет. Уколы, капельницы и нету мамы. Мне жутко до мозга костей", – писала она.

В Харьковской области ситуация с коронавирусом сейчас очень тяжелая. Количество инфицированных растет быстро, а в больницах первой волны пациентов уже кладут в коридорах. Минздрав лишь на днях позволил региону открыть одно лечебное заведение второй волны, тогда как сами харьковчане просили хотя бы три-пять.

Национальная служба здоровья Украины до сих пор не заключила контракты с COVID-больницами, которые уже должны были начать принимать пациентов. Больных харьковчан уже несколько дней везут в районные медицинские учреждения, потому что в самом областном центре мест просто нет.

А врачам запрещают говорить о проблемах с койками в больницах, нехватке лекарств и дефиците кислорода для пациентов. Угрожают даже увольнениями. И это при том, что медики и так работают свыше нормы и буквально валятся с ног.