"Киевский Копперфильд" сбежал из-под стражи и прятался под носом у копов: детали ЧП с преступником

Преступник, которого после побега разыскивала вся киевская полиция, почти сутки провел на крыше соседнего с Подольским райуправлением здания.

О том, за что задержали 35-летнего мужчину и как он исчез из камеры, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, Евгений Замятин был задержан правоохранителями после того, как в ночь с 3 на 4 июля возле одной из киевских школ прохожие заметили ребенка, нуждающегося в помощи.

13-летняя девочка рассказала, что в одном из частных домов, расположенных поблизости, ее изнасиловал мужчина. Полицейские оперативно задержали подозреваемого: им оказался 35-летний киевлянин, который накануне заманил школьницу к себе домой.

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Замятин подтвердил, что имел "контакт" с ребенком, правда утверждал, что все произошло "по взаимному согласию". Однако девочка это категорически отрицала, а заявление в полицию сразу же написала ее бабушка, которая также является опекуном.

Около 5 часов утра 4 июля подозреваемого поместили в комнату для задержанных дежурной части отдела мониторинга Подольского районного управлении полиции Киева. В этот же день ему объявили подозрение по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней) УК Украины.

На следующий день, 5 июля, полицейские последний раз видели "сидельца" около 20 часов, когда приносили ему в комнату ужин. А почти в три часа ночи дежурные обнаружили, что в камере... никого нет.

"Дело в том, что в этих помещениях ведется видеонаблюдение и дежурный наряд должен был следить, чтобы все было в порядке. Почему отсутствие Замятина обнаружили аж почти через семь часов – отдельная история. Сейчас идет большой разбор полетов по этому поводу", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в Подольском райуправлении полиции.

По словам еще одного источника, у полиции есть видеозапись того, как подозреваемый совершил побег. И обстоятельства просто шокируют.

"Примерно в 2 часа насильник встал с кровати и взял простыню, которую положил на ограждающую стойку уборной, залез на нее. После этого снял вентиляционную решетку и пролез в отверстие. Затем, сломав подвесной потолок, беглец попал в коридор райуправления. При этом ни один из дежурных ничего не слышал", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

После этого "подольский Копперфильд" спокойно вышел через дверь во внутренний двор Подольского райуправления полиции, а затем по лестнице поднялся на крышу и покинул здание РУ (ул. Хорива, 20) – перешел на соседнее (ул. Хорива, 18).

Именно тут спустя сутки (!) его и обнаружили полицейские. Как рассказали местные жители, мужчину еле вытянули из трубы.

Отметим, что для розыска Замятина на ноги был поднят весь личный состав столичной полиции.

О поимке Евгения Замятина, совершившего скандальный побег прямо с режимного объекта, правоохранители сообщили утром 7 июля.

Досудебное расследование теперь идет уже по двум статьям УК: изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, и побег из-под стражи. Подозреваемому грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Причиной побега считают нежелание насильника оказаться в местах лишения свободы: там педофилов не любят.

Тем временем в полиции проводится внутреннее расследование: почему оказался возможен такой побег и как получилось, что никто его не предотвратил.