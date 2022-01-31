В Харькове девушка выбросилась из окна и погибла на месте: ее отца накануне отправили в СИЗО. Фото

В субботу, 29 января, в Харькове 33-летняя женщина выбросилась из окна на пятом этаже и погибла на месте. По словам ее знакомого, накануне трагедии погибшая пребывала в депрессии и неоднократно высказывала мысли о самоубийстве.

По информации местных СМИ, погибшая является дочерью известного в Харькове криминального авторитета Михаила Гончаренко по прозвищу "Гончарик". Об этом сообщает издание Newsroom (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Самоубийство произошло на Гимназической набережной, 4. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили около жилого дома тело женщины без признаков жизни. Заявитель рассказал правоохранителям, что накануне трагедии погибшая была у него в гостях и употребляла алкоголь. Также мужчина подчеркнул, что она находилась в подавленном состоянии из-за своего отца, которого содержат в СИЗО.

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Полицейские также опросили мать погибшей и та подтвердила, что дочь неоднократно высказывала мысли о самоубийстве.

По информации Newsroom, отец погибшей криминальный авторитет Михаил Гончаренко в декабре 2021 года требовал от руководителя местной компании вернуть ему несуществующий долг в размере 250 тысяч долларов, а в случае отказа угрожал убийством. 17 января его задержали и спустя два дня отправили в СИЗО по решению Дзержинского районного суда Харькова.

Напомним, в Святошинском районе Киева мужчина забил до смерти свою мать из-за того, что женщина отказалась дать ему деньги. После этого, киевлянин выпрыгнул из окна на пятом этаже.