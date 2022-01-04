В Киеве мужчина убил мать, а потом выпрыгнул из окна на пятом этаже. Фото

В Святошинском районе Киева мужчина забил до смерти свою мать из-за того, что женщина отказалась дать ему деньги. После этого, киевлянин выпрыгнул из окна на пятом этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику, который после падения выжил и был госпитализирован, грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медиков о том, что на улице Академика Королева из окна квартиры на пятом этаже выпал мужчина. В жилище следователи обнаружили тело женщины.

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"Предварительно было установлено, что накануне сын требовал у матери деньги на личные нужды. Получив отказ, он нанес женщине многочисленные удары по голове гитарой и стулом. Поняв, что 65-летняя мать умерла, злоумышленник выпрыгнул из окна многоэтажки. Киевлянина, 1995 года, после падения выжил и был госпитализирован. Его состояние стабильное", – рассказали в пресс-службе.

По факту убийства, совершенного с особой жестокостью открыто уголовное производство. Злоумышленнику сообщили о подозрении – ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Славянске Донецкой области 28 декабря задержали двоих мужчин, которые убили семью местных предпринимателей – женщину 49 лет и ее 23-летнего сына. Одним из злоумышленников оказался их наемный рабочий.