В Харькове девочка-подросток спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги. Фото 18+
В Харькове 15-летняя девочка сбросилась с крыши девятиэтажного дома. Это случилось на глазах у ее подруги.
О происшествии 13 сентября пишет местный Telegram-канале "Труха". Он также обнародовал фото с места происшествия (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что трагедия случилась на улице Героев Сталинграда 189. Девочка гуляла вместе с подругой и рассказывала ей, что хочет покончить с собой.
Под предлогом полюбоваться красивым закатом она взяла подругу с собой на крышу, затем сделала селфи, отдала ей телефон и, разбежавшись, спрыгнула.
"Известно, что девочка состояла на учете в психиатрии и увлекалась японскими компьютерными играми", – пишет Telegram-канал.
Официальных данных от полиции на момент публикации не было.
Внимание, фото строго 18+
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