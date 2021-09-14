В Харькове девочка-подросток спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги. Фото 18+

В Харькове 15-летняя девочка сбросилась с крыши девятиэтажного дома. Это случилось на глазах у ее подруги.

О происшествии 13 сентября пишет местный Telegram-канале "Труха". Он также обнародовал фото с места происшествия (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что трагедия случилась на улице Героев Сталинграда 189. Девочка гуляла вместе с подругой и рассказывала ей, что хочет покончить с собой.

Под предлогом полюбоваться красивым закатом она взяла подругу с собой на крышу, затем сделала селфи, отдала ей телефон и, разбежавшись, спрыгнула.

"Известно, что девочка состояла на учете в психиатрии и увлекалась японскими компьютерными играми", – пишет Telegram-канал.

Официальных данных от полиции на момент публикации не было.

Внимание, фото строго 18+

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