В Винницкой области парень убил любимую из ревности, а сам повесился: друзья рассказали подробности трагедии

В Виннице 31-летний мужчина жестоко убил 20-летнюю бывшую возлюбленную. На ее теле нашли около тридцати ножевых ранений. Трагедия произошла в областном центре на съемной квартире. Когда полиция выяснила, где живет подозреваемый и приехала к нему домой, он уже повесился.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В маленьком городе Томашполь на Винничине похоронили 20-летнюю Ирину Кузнецову, студентку факультета иностранных языков Донецкого национального университета им. Василия Стуса (вуз сейчас находится в Виннице).

Поминки по Ирине справляли в столовой местной школе, которую девушка и окончила всего три года назад. По городу ползут разные слухи о том, что могло произойти с отличницей и очень скромной единственной дочерью Валентины К., педагога, которая преподает уже много лет в школе в соседнем селе.

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"Когда мы учились в школе, Ирина была скромной и тихой девочкой. Но это на первый взгляд. На самом деле она всегда умела постоять за себя, стоило ее кому-то задеть. Да и мама не давала в обиду единственную дочку, которую она воспитывала одна. Ира хорошо училась по всем предметам, шла на медаль. Только не помню, получила она ее или нет", – вспоминает одна из одноклассниц.

В старших классах Ирина перешла в другой класс, потому что в своем коллективе у нее отношения не сложились. У Иры была единственная подруга, с которой они после школы вместе и поступили в вуз на иностранные языки.

"В Винницу из Донецка переехал университет, и теперь многие выпускники идут туда учиться. В старших классах Ире наняли репетитора по иностранному языку, эта профессия тут считается престижной", – поясняет одноклассница.

В школе у Ирины мальчиков не было, никто не замечал, чтобы скромница и отличница встречалась с кем-то. Роман у нее начался уже когда она стала студенткой и уехала жить в Винницу.

Там она и встретила Виталия. Он намного старше девушки, у них разница в 10-11 лет. Мужчина уже был женат, у него есть ребенок. Сам он родом из села Голубовка Жмеринского района. В Виннице работал в магазине.

Встречались они три года. Вместе жили, даже ездили к родителям Виталия в село. Все вроде бы было серьезно. Однако он часто ревновал девушку.

"Говорят, что он увидел ее с другим, поэтому приревновал и такое случилось. Другие говорят, что они уже расстались, когда он встретил ее с другим парнем. Сейчас уже трудно сказать, что правда", – рассказывает знакомая девушки.

По данным полиции, в тот роковой день кто-то из соседей заметил мужчину, который стучал в двери квартиры, где Ира снимала комнату. Таким образом и вычислили подозреваемого.

Оперативники приехали в дом к родителям Виталия. Однако он уже повесился во дворе на турнике, родителям оставил записку, в которой просил прощения и говорил, что без Ирины жить не сможет.

Сами родители не верят в виновность сына, считают, что он не мог так жестоко убить девушку. Местные жители села рассказывают, что Виталий не был агрессивным. Да, он был женат, но с семьей уже давно не живет и работал в Виннице.

Правда, есть и другая версия. Одна из знакомых рассказала, что Виталий поднимал руку на бывшую супругу и иногда был агрессивен по отношению к другим. Также он якобы задолжал по алиментам на ребенка. А его мать всегда его защищала.