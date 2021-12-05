В Харькове блогер плюнул в лицо патрульному полицейскому: видео разборок 'слили' в сеть

В Харькове блогер Виталий Санжанов, известный как vitosdnepr, плюнул в лицо патрульному. Мужчина светил правоохранителю в лицо прожектором, который тот пытался убрать.

Инцидент произошел, когда машину с блогером и его его друзьями остановили полицейские. Соответствующее видео 4 декабря обнародовал местный Telegram-канал "Труха" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время разбирательств правоохранитель тянулся к блогеру, чтобы убрать свет, который тот направил ему в лицо. В какой-то момент Санжанов плюнул в лицо полицейскому.

Видео дня

Патрульные, судя по видео, никого не задержали. Официальной реакции со стороны правоохранителей пока не было.

Напомним, что в Кривом Роге водитель, устроивший ДТП, напал на правоохренителя и нацгвардейца. Первого он ударил, а второму прокусил руку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Черкассах пассажир и водитель остановленного автомобиля избили патрульных полицейских.