В Кривом Роге виновник ДТП покусал патрульного и ударил нацгвардейца. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером в субботу, 20 ноября, водитель Volkswagen устроил ДТП и напал на правоохранителей. У мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Виновник аварии набросился на патрульного, который прибыл на вызов, и прокусил ему руку. Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кроме трех экипажей полицейских на место ДТП направили двух сотрудников Национальной гвардии. Мужчина, который был за рулем Volkswagen, ударил одного из них.

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В целом, автомобилист вел себя неадекватно и возмущался происходящим. В результате его решили доставить в психоневрологический диспансер, где медики должны были установить, содержится ли в его крови алкоголь.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде в Украине предусмотрен штраф в размере 17 тыс. гривен, если нарушителя поймают повторно в течение года, его оштрафуют на 34 тыс. гривен, а также заберут права на три года. В третий раз сумма штрафа может составить уже 51 тыс. гривен, права могут забрать на 10 лет, а машину – конфисковать.

Добавим, что с января по октябрь этого года в Украине произошло уже 4119 "пьяных" аварии, в них погибли 98 человек, а еще 924 пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Львова водитель городской маршрутки наехал на двух женщин-монахинь, переходивших дорогу. Одну из них виновник аварии протащил несколько километров.