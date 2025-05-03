На Ривненщине пассажирский поезд наехал на авто: есть погибшие. Фото

Вечером в пятницу, 2 мая, в Ривненской области пассажирский поезд сообщением Ужгород – Харьков столкнулся с легковым автомобилем. Вследствие ДТП погибли двое мужчин: водитель и пассажир авто.

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Об этом сообщили в ГУНП в Ривненской области. Смертельное столкновение произошло около 19:30 в селе Рудня.

Пассажирский поезд наехал на автомобиль "ВАЗ 2109", который находился на путях.

Двое мужчин, находившихся в салоне авто, получили смертельные ранения. Одного из них пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

На месте происшествия работала полиция, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Катюжанка Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. Для того, чтобы деблокировать пострадавших из машин, на место происшествия вызвали спасателей.

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