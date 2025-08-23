В Харькове авто со скоростью 140 км/ч влетело в троллейбус и маршрутку: много пострадавших. Фото

В Харькове в субботу, 23 августа внедорожник Toyota Prado столкнулся с автобусом и троллейбусом, в результате ДТП пострадали восемь человек. По словам очевидцев, авто летело по городу со скоростью 140 км/ч, ее водитель был нетрезв.

Видео дня

Авария произошла на проспекте Героев Харькова, сообщили в полиции Харьковщины. Правоохранители по состоянию на 17 часов работают на месте ДТП.

Что известно об аварии

В полиции сообщили, что в результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка.

Также травмы получили водитель и пассажир легковушки. Все пострадавшие доставлены в больницу.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульные полицейские", – заявили в полиции.

Следователи решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства аварии устанавливаются, говорится в сообщении.

Водитель был нетрезв

Тем временем местные СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что ДТП произошло вблизи станции метро "Турбоатом".

За рулем Toyota Prado якобы был мужчина в нетрезвом состоянии, авто летело на скорости около 140 км/ч.

После аварии на место водителя пересела пассажирка, сделав вид, что якобы она управляла авто.

Оба отказались предоставить свои данные и не подпускали к себе работников "скорой".

В конце концов мужчина отказался от обследования, а женщина дала согласие и пошла к работникам скорой.

В сети пишут, что это была семья цыган.

Водитель впоследствии устроил драку в помещении больницы скорой и неотложной помощи, туда подъехали его знакомые, пытаясь его забрать.

"Из лагеря одной женщине стало плохо, хотя могла симулировать боль в сердце для отвлечения внимания, в результате ее госпитализировали. Барон среди своих защитников, никого к себе не подпускает, кровь на анализ не дает", – говорится в одном из сообщений.

К больнице выехало несколько экипажей полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа в Патрульной полиции информировали, что в Украине растет количество смертей в результате ДТП. За первые семь месяцев 2025 года погибло 1663 человека. Главная причина аварий – превышение скорости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!