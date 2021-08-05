В Харькове авто слетело с моста в реку, пассажиры спаслись чудом. Фото и видео

В Харькове произошла авария, в результате которой легковой автомобиль пробил ограждение вдоль дороги и вылетел в местную реку Лопань. Медикам пришлось госпитализировать водителя и пассажира авто.

Как рассказал портал 057.ua на дороге в поселок Безлюдовка под Харьковом, на проспекте Гагарина, 4 августа водитель автомобиля Audi не справился с управлением и на большой скорости слетел с моста в реку. При этом автомобиль получил сильные повреждения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Очевидцы аварии сняли два видео, которые впоследствии выложили в Telegram-канал Труха Харьков.

Видео дня

На видео видно, что бордюр вдоль дороги достаточно высокий, а автомобиль получил значительные повреждения.

Audi застряла на краю потока воды между деревьев.

Как отметили свидетели, у автомобиля был длинный тормозной след, где-то около тридцати метров. Однако это не помогло водителю притормозить, что, как предположили очевидцы, свидетельствует о том, что машина ехала на большой скорости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе произошло ДТП при участии двух легковых автомобилей, в которой пострадали четыре взрослых и один ребенок.