В курортной зоне Одессы произошло ДТП, среди пострадавших – ребенок

В курортной Одессе в субботу, 24 июля, случилась авария с участием двух легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, среди них – ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины. ДТП произошло вблизи детского лагеря "Молодая гвардия".

По предварительной информации, водитель Mitsubishi не справился с управлением и въехал в Hyundai, который стоял у обочины.

Оба водителя, 57 и 54 лет, а также двух пассажиров Hyundai, 23 и 12 лет, забрала "скорая".

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – добавили в пресс-службе одесской полиции.

Напомним: 24 июля на трассе №784 между Радомско и Гидле в Польше, случилась авария с украинцами. Автобус, который вез их на работу в Польшу, столкнулся с Nissan Qashqai. Водитель Nissan, по предварительной информации, была в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП погиб украинец. Еще шестеро получили травмы. По состоянию на 17:00 24 июля в медучреждениях находятся 4 граждан. Двух выписали из больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой на трассе столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и зерновоз DAF. В результате погиб водитель первого авто.