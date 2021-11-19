В Харькове авто на скорости влетело в столб: водитель умер по дороге в больницу. Фото

В четверг, 18 ноября, в Харькове водитель автомобиля Hyundai Elantra потерял управление и врезался в опору электросетей. Он умер по дороге в больницу.

Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области. ДТП произошло на улице Валентиновской около 15:30 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

36-летний водитель получил многочисленные телесные повреждения, повлекшие смерть.

Также механические повреждения получил автомобиль "ВАЗ".

Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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По официальным данным Патрульной полиции Украины, за первые десять месяцев в стране произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибло 2592 человека, а еще 24 905 – понадобилась медицинская помощь.

В октябре в стране было зафиксировано 16 599 автопроисшествий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером 17 ноября в ДТП попал известный художник и телеведущий Сергей Поярков. По предварительным данным, он двигался на запрещенный сигнал светофора.

Под Харьковом вечером 18 ноября произошло сразу два смертельных дорожно-транспортных происшествия. В результате погибли мужчина и женщина.