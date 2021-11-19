Под Харьковом за один вечер произошло два смертельных ДТП. Фото и видео 18+

Под Харьковом вечером 18 ноября произошло сразу два смертельных дорожно-транспортных происшествия. В результате погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Труха". Первое ДТП случилось на пешеходном переходе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что 71-летний водитель Citroen Berlingo сбил 66-летнюю женщину. Врачи пытались реанимировать ее на протяжении 40 минут, но пострадавшая скончалась.

Еще одно ДТП случилось возле автозаправочной станции WOG в районе Рай-Еленовки. Там сбили мужчину, который также скончался.

Других подробностей о происшествиях пока неизвестно.

Отметим, что за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Только за октябрь произошло 16 599 аварий (340 погибших и 2 615 пострадавших).

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области произошла авария, в результате которой погибла 12-летняя девочка. Водитель и пассажир того автомобиля, где находилась подросток, были госпитализированы с тяжелыми травмами.