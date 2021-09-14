В Харькове годовалая девочка выпала из окна многоэтажки, врачи борются за жизнь ребенка

В Харькове девочка в возрасте одного года выпала из окна квартиры на третьем этаже. Какие травмы получил ребенок, неизвестно, однако медики оценивают его состояние как тяжелое.

Несчастный случай произошел вечером 12 сентября в одном из домов, расположенном на Индустриальном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что о травмировании ребенка в результате падения с большой высоты, врачи сообщили правоохранителям уже из медучреждения. Ведь потерпевшая малышка нуждался в немедленной госпитализации.

Предварительно установлено, что девочка выпала из окна на кухне в квартире около 20:00 в воскресенье. В тот день родители якобы оставили ребенка под присмотром знакомых.

Сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции этой статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Полицейские все еще выясняют все обстоятельства произошедшего. В то же время за жизнь годовалой девочки борются медики.

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