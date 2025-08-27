В Харькове 22-летний водитель BMW протаранил припаркованное авто, вылетел на тротуар и сбил женщину: пострадавшая скончалась в больнице. Фото

В Харькове 26 августа вечером произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 22-летний водитель иномарки не справился с управлением, протаранил припаркованное авто и сбил пешехода.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Детали аварии

По данным следствия, около 19:30 на улице Москалевской 22-летний водитель BMW двигался с превышением безопасной скорости и потерял контроль над машиной. Автомобиль столкнулся с припаркованным Chevrolet Malibu, после чего вылетел на тротуар.

Там машина сбила 60-летнюю женщину. Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу, однако спасти ее жизнь врачам не удалось – в тот же вечер она скончалась.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что водитель находился в трезвом состоянии, что подтверждено медицинским осмотром. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас решается вопрос о сообщение водителю подозрения.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева во вторник, 26 августа, по предварительной информации, водитель легковушки столкнулась с 76-летним мужчиной, который ехал на трехколесном велосипеде. К сожалению, последний от полученных травм в ДТП погиб.

