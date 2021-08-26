В Харькове 18-летний юноша убил собственную тещу, его задержали. Фото

В Слободском районе Харькова 25 августа 18-летний парень убил свою 45-летнюю тещу. Он пытался выдать преступление за разбойное нападение на кафе и сам вызвал полицию, но копы разоблачили его.

Об инциденте в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области на официальном сайте. Уточняется, что звонок от заявителя поступил на оперативную линию 102 около 20:40.

Парень рассказал правоохранителям, что внутри арендованного кафе по проспекту Героев Сталинграда он якобы нашел убитой свою тещу. Юноша уверял, что из заведения пропали деньги, алкогольные напитки в большом количестве и несколько бокалов.

Установлено, что погибшая – 1976 года рождения. Ее окровавленное тело было связано, а на голове был мешок.

В итоге в ходе следственно-розыскных мероприятий было установлено, что именно заявитель, то есть зять покойной во время конфликта лишил жизни женщину. Жертва получила множественные ножевые ранения и многочисленные удары по голове.

Юноша пытался избавиться от тела, но когда ему это не удалось, решил замаскировать преступление.

Копы изъяли вещественные доказательства и задержали юношу. Личность не раскрывается, известно только, что проживает он в Харькове. Суд должен избрать ему меру пресечения.

Расследование начато по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное преступник может сесть в тюрьму на срок от семи до 15 лет.

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