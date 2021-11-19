В ГУР ликвидируют подразделение, занимавшееся российскими агентами во власти, – Соколова

В Украине якобы намерены ликвидировать подразделение, которое занималось российскими агентами во власти. Его могут убрать из структуры Главного управления разведки Министерства обороны.

Об этом сообщила украинская журналистка, телеведущая Янина Соколова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 19 ноября. Она сообщила, что знает даже фамилии лиц, давших такой приказ (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы).

Впрочем, Соколова отметила, что имена не озвучит, и призвала предоставить официальную информацию по этому вопросу.

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"Есть прецедент вообще ликвидации подразделения в разведке, который занимался россиянами. То есть подразделение, которое занималось россиянами в украинской разведке. В стране, в которой идет война. Кто давал такие указания я знаю. Но я бы хотела получить официальную информацию и объяснения от президента, почему в стране, которая воюет с россиянами, ликвидируют такие подразделения", – сказала журналистка.

По убеждению Соколовой, в Украине сейчас есть "нашествие подковерного российского процесса". Журналистка допустила, что, возможно, он связан с отсутствием результатов по делу "вагнеровцев".

Она также призвала депутатов Верховной Рады создать новую временную следственную комиссию по "вагнеровцам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Роман Костенко заявил, что украинские разведчики, принимавшие участие в подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев", не обеспечены государственной охраной. Временная следственная комиссия, созданная в парламенте, не поддержала такое предложение.