Украинским разведчикам, причастным к спецоперации по 'вагнеровцах', не дали охрану, они в опасности, – нардеп

Украинские разведчики, участвовавшие в подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев", не обеспечены государственной охраной. Временная следственная комиссия, созданная в парламенте, не поддержала такое предложение.

Об этом заявил народный депутат партии "Голос", полковник Службы безопасности Украины и секретарь комитета по национальной безопасности Роман Костенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 19 ноября. По его словам, это вопрос национальной безопасности и разведчики находятся "под прицелом" (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

По словам нардепа, фамилии украинских военных знают спецслужбы Российской Федерации, поэтому им угрожает опасность.

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"Я заявление писал на ВСК, именно комиссия имеет полномочия предоставить им охрану. ВСК проголосовала за это, однако охрана не была предоставлена. Потом я делал запрос на президента, однако монобольшинство не проголосовало за этот запрос. Эти люди сейчас под прицелом и за них отвечает военно-политическое руководство государства, потому что это наши военнослужащие, работавшие в интересах страны. Им ныне угрожает опасность", – сказал Костенко.

По словам нардепа, ВСК в Верховной Раде была создана после того, как к нему обратились те, кто непосредственно готовил операцию. По словам Костенко, монобольшинство пять месяцев блокировало создание временной следственной комиссии.

"Ко мне обратились люди, которые были исполнителями спецоперации и сказали: есть украинская операция, которую мы проводили в интересах Украины и она была перенесена. А потом неизвестно, что произошло. Люди, которые должны были попасть в Украину и предстать перед судом, остались в Беларуси и были переданы россиянам. После этого мы сразу создали ВСК и начались парламентские баталии. Пять месяцев мы пытались сделать так, чтобы партия монобольшинства дала своих людей в ВСК, они не хотели давать", – сказал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, при котором готовилась спецоперация по захвату "вагнеровцев", озвучил три причины ее провала. Речь идет о "кроте" во власти, плохой подготовке с украинской стороны и хорошей работе белорусской контрразведки.