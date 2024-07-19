В горах Закарпатья обнаружили тело жителя Полтавщины: возле него был рюкзак с паспортом

В горах Закарпатья нашли человека без признаков жизни. Тело жителя Полтавщины обнаружил пограничный наряд отдела "Стужица" Чопского отряда в двух километрах от государственной границы.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Во время патрулирования украинско-словацкого участка границы служебная собака, обученная на поиск людей, указала на присутствие человека.

В ходе дальнейшей проверки военнослужащие обнаружили тело мужчины, пролежавшее в лесу несколько дней.

Рядом с погибшим был рюкзак с паспортом, личными вещами и деньгами. Документы показали, что это 29-летний житель Полтавщины. Предыдущий обзор не выявил признаков насильственной смерти.

Пограничники сообщили об этом случае Национальной полиции. Причина и дата смерти будут установлены экспертами.

"Учитывая событие, еще раз предостерегаем, что горы являются местом повышенной опасности. Особенно для людей, которые не обладают необходимыми знаниями и навыками и не имеют соответствующей подготовки, ведь это приводит к трагическим последствиям", – отметили пограничники.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Тису уже прозвали "рекой смерти": с начала полномасштабного вторжения в ней утонули уже более 30 человек.

Ранее пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко предупреждал о коварстве Тисы. Эта река имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на дне.

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