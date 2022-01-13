В Германии суд вынес приговор сирийскому военному: причастен к убийствам, пыткам и изнасилованиям 4 тыс.человек

В Германии суд признал бывшего полковника сирийской армии 48-летнего Анвара Раслана виновным в преступлениях против человечества. Его приговорили его к пожизненному заключению.

Раслана обвинили в причастности к убийствам 58 человек, а также в пытках и изнасилованиях по отношении к как минимум 4 тысячам людей в тюрьме, которую в народе назвали "Ад на Земле". Дело рассматривал суд в городе Кобленц, передает Deutsche Welle.

Как сообщается, приговор по делу Раслана является историческим. Это уголовное дело – первое в мире, связанное с пытками в Сирии со стороны государства. Как выяснило следствие, обвиняемый был топ-офицером службы безопасности при президенте Башаре Асаде.

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Преступления против человечества якобы имели место в 2011 и 2012 годах – на ранних этапах войны в Сирии. Тогда в стране вспыхнули масштабные протесты против правительства, которые жестоко подавили. Часть людей, которые вышли на митинги, отправили в тюрьму Службы общей разведки в городе Дамаск. Ее в народе называли "Ад на Земле".

Следствие выяснило, что Раслан назначал "своих" надзирателей и следователей, а также знал и сам участвовал в пытках. 50 человек, которые выжили и принимали участие в заседании, рассказали, что их били кулаками, проводами, плетками и электрическим шоком. Жестокое обращение служило для принуждения к признанию и получения информации, заявила прокуратура.

Раслан был арестован в Германии в 2019 году после получения там убежища. В этой стране проживает около 80 тысяч сирийцев, которые были вынуждены уехать из страны, в том числе и из-за преследований.

Адвокаты Раслана призвали суд оправдать их клиента, заявив, что он никогда никого лично не пытал. При этом сам обвиняемый также свою вину не признал. Он заявил, что якобы пытался помочь заключенным.

Дело рассматривал суд в городе Кобленц по принципу универсальной юрисдикции, которая позволяет судить иностранцев за возможные военные преступления независимо от страны. То есть одна страна может судить серьезные преступления, совершенные в другом государстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США предоставили политическое убежище украинскому военнослужащему, который заявил, что стал свидетелем военных преступлений на Донбассе. В частности, он знал о якобы противоправных действиях в течение 2015 года.