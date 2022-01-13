Украинец получил политическое убежище в США: он стал свидетелем военных преступлений на Донбассе

В США предоставили политическое убежище украинскому военнослужащему Вооруженных сил, который заявил, что стал свидетелем военных преступлений на Донбассе. В частности, он знал о якобы противоправных действиях в течение 2015 года.

Решение о предоставлении украинцу политического убежища принял Иммиграционный суд Службы гражданства и иммиграции США. Об этом рассказал журналист Алексей Бобровников, который уже несколько лет занимается расследованием гибели на Донбассе военнослужащих Андрея Галущенко, Дмитрия Жарука и Владимира Кияна, передает "Главком".

Как отметил Бобровников, украинец был свидетелем военных преступлений, внесудебных расправ и масштабных краж оружия в городе Счастье и поселке Новоайдар в период убийства Галущенко, Жарука и Кияна. Это произошло в 2015 году.

Видео дня

Сам Бобровников проходил по делу свидетелем.

Решение суда было принято на основании Конвенции против жестоких видов обращения и наказания, а также на основании политической воли военнослужащего, пытавшегося противодействовать коррупции и контрабанде в ВСУ, рассказал журналист.

Отметим, что все трое силовиков погибли в сентябре 2015 года в зоне проведения АТО в Луганской области. Галущенко являлся внештатным работником оперативного подразделения СБУ. В АТО он руководил группой по противодействию контрабанде. Жарук был старшим уполномоченным Главного управления ГФС в Херсонской области. Оба погибли 2 сентября – они взорвались на заложенной мине.

Владимир Киян, капитан ВСУ, умер на следующий день, взорвавшись на "растяжке". По одной из версий, он пытался провести расследование случившегося накануне расстрела мобильной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 20 граждан Финляндии воевали против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Но законы этой страны не запрещают участвовать в иностранных военных конфликтах.