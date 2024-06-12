В Германии незнакомец напал с ножом на украинку: у женщины серьезные травмы

Во Франкфурте (Германия) на набережной реки Майн 10 июня около 14:00 (по местному времени) 19-летний парень с ножом напал на незнакомую женщину. Потерпевшей 41 год, она из Украины, заявили СМИ.

По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, преступник подкрался к своей жертве сзади, схватил ее за плечо и нанес несколько ножевых ранений. В этот момент женщина сидела на скамейке в парке возле Европейского центробанка.

У потерпевшей серьезные ранения головы и шеи. По данным полиции, преступник и жертва не были знакомы.

Женщина смогла вырваться из хватки нападавшего и отбежать на несколько метров, но она споткнулась и упала на землю. Преступник догнал ее и еще несколько раз ударил ножом.

Женщина кричала, поэтому прохожие заметили нападение и бросились на помощь. В этот момент парень отпустил украинку и скрылся.

В полиции сообщили, что у подозреваемого афганское гражданство, он прибыл во Франкфурт из земли ФРГ Баден-Вюртемберг. Для его поиска использовался полицейский вертолет. В конце концов мужчину обнаружили в кустах на Оскар-фон-Миллер-штрассе, недалеко от здания Европейского центрального банка. Когда копы проводили арест, у преступника все еще был нож.

Окружной суд Франкфурта выдал ордер на арест по подозрению в покушении на убийство в сочетании с опасными телесными повреждениями. Подозреваемый находится под стражей, о мотивах его нападения подробностей пока нет.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в водохранилище Опочно в Лодзинском воеводстве Польши в пятницу, 7 июня, утонул украинец. Погибшему было примерно 40 лет.

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