В Польше в озере утонул 40-летний украинец: детали трагедии

В водохранилище Опочно в Лодзинском воеводстве Польши в пятницу, 7 июня, утонул украинец. Погибшему было примерно 40 лет.

О трагедии сообщил пресс-секретарь местного отдела Государственной противопожарной службы Польши Енджей Павляк. Он подтвердил, что у погибшего было украинское гражданство, передает издание Wiadomości.

Экстренные службы вызвали к водоему, поскольку после 12:30 (13:30 по Киеву) в пятницу мужчина пошел купаться и не вернулся на берег.

Украинца нашли и извлекли из воды, он был без сознания и, предварительно, без признаков жизни. Потерпевшего пытались реанимировать, делали массаж сердца, но это не помогло.

По информации Radio Łódź, украинец пришел к городскому водохранилищу вместе с другом. Они якобы употребляли алкоголь.

Обстоятельства происшествия выясняются, правоохранители начали расследование. В местной полиции напомнили, что купание в водохранилище Опочно запрещено и ни в коем случае не должно сочетаться с алкоголем.

Как писал OBOZ.UA, 22 мая в Польше при загадочных обстоятельствах погиб гражданин Украины. По информации прокуратуры, 41-летний мужчина упал с четвертого этажа, спасти его не удалось.

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