Шольц возглавил правительство Германии: чего ждать Украине и почему Кремлю не стоит радоваться

Спустя два месяца торгов и согласований, последовавших за выборами в Бундестаг, в парламенте Германии окончательно сформировалась трехпартийная коалиция, канцлером от которой станет Олаф Шольц.

Созданное парламентское объединение называют "светофором". Такое имя дали в честь цветов партий: у Социал-демократов – красный цвет, у свободных демократов – желтый, а у "Зеленых" – соответственно зеленый.

Особое значение новая коалиция имеет для Украины – прежде всего потому, что ФРГ – главный стратегический партнер нашей страны в Евросоюзе. OBOZREVATEL рассказывает о преемнике Ангелы Меркель, будущей политике Германии в отношении Украины, России, "Северного потока-2" и войны на Донбассе.

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В Германии социал-демократы, "зеленые" и "свободные демократы" презентовали свое коалиционное соглашение. Пока что партии не объявили состав нового правительства, это сделают в течение следующей недели. Но ожидается, что:

солидер партии "Зеленых" Анналена Бербок возглавит Министерство иностранных дел;

другой лидер партии Роберт Габек станет министром по вопросам экономики и климата;

глава "свободных демократов" Кристиан Линднер возглавит Министерство финансов.

Об Украине в коалиционном соглашении упоминается в контексте конфликта с Россией и ее стремления стать членом Евросоюза. Партии заявили, что страны Восточного партнерства, которые хотят вступить в ЕС (Украина, Грузия и Молдова), должны иметь возможность для евроинтеграции путем последовательных реформ в области верховенства права и рыночной экономики.

Также они отметили, что Германия будет помогать Украине в восстановлении территориальной целостности, а также планирует усилить энергетическое партнерство – в частности, в вопросе возобновляемых источников энергии и производства водорода.

Партии также призвали к прекращению войны на Донбассе и оккупации Крыма. Они заявили, что мирное урегулирование конфликта и снятие санкций с России зависит от выполнения Минских договоренностей. В то же время в соглашении не упоминается газопровод "Северный поток-2".

63-летний политик родился в Оснабрюке в семье торговцев текстилем. Изучал право в Гамбургском университете, после чего вел адвокатскую практику. В прошлом был мэром Гамбурга, а также занимал должности вице-канцлера и министра финансов.

Из всех кандидатов Шольца можно считать ближайшим последователем традиции Меркель. Немцы его называют воплощением стабильной и надежной Германии. Его характеризуют как "рационального, стабильного и почти скучного" человека. "Кипящая вода интереснее, чем Шольц", – считает бывший посол США в Германии.

В пользу политика на выборах сыграло то, что ему удалось хорошо показать себя во время COVID-кризиса — спасая экономику в критических условиях. Вероятно, сторонники вспомнили и другие его заслуги — например, то, как он решал жилищную проблему в Гамбурге, построив новые районы.

Судить о будущей политике Шольца в отношении Украины и России можно по его биографии и заявлениям, сделанным во время предвыборной гонки. В его тоне по отношению к России слышна преемственность с Меркель, замечает издание Politico: критиковать, оставляя пространство для диалога. Похожего мнения придерживаются и украинские эксперты: кардинальных изменений ожидать не стоит.

Как и Меркель, Шольц придерживается сдержанной, но достаточно жесткой линии по отношению к руководству России – в частности, он критиковал Кремль за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

"Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", – говорил он.

Немецкая газета Bild, говоря о канцлере, пишет, что новое правительство не будет выстраивать "особые отношения" с Москвой. Издание также напоминает: в 2016 году Шольц заявил, что не представляет возможным сценарий, при котором у РФ хорошие отношения с Германией, при этом сложные с другими странами ЕС.

После победы на выборах Шольц твердо заявил, что Украина должна оставаться транзитером газа после запуска "Северного потока". По словам политика, газопровод не должен создать проблем с обеспечением топливом стран Восточной Европы.

"Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, связанные с его работой. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером", — говорил он.

Что же касается европейских устремлениях Украины, то здесь позиция Шольца не настолько твердая. По его словам, ЕС еще не завершил процесс интеграции стран балканского региона – поэтому союз пока не готов принять нашу страну в свой состав.

"Мы говорили об отказе от принципа единства в определенных учреждениях и это – первое, с чем необходимо разобраться. Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – сказал политик.

В последние недели Шольц высказывался и о миграционного кризисе на польско-белорусской границе. 11 ноября он подчеркнул, что режим Лукашенко ожидают крайне серьезные последствия и самые жесткие ответные меры. Власти в Минске блокируют доставку гуманитарной помощи мигрантам и ведут "человеконенавистническую игру", указал политик.

При этом настораживать возвращение к власти социал-демократов может по той причине, что бывший лидер партии Герхард Шредер сейчас возглавляет совет директоров российской компании "Роснефть" и всячески лоббирует интересы Кремля в Германии.

Каким бы ни было отношение нового канцлера к России и Украине, решающую роль в политике правительства будет играть состав коалиции. А тут все складывается совсем не в пользу Кремля.

"Шольц не является откровенно пророссийским. Он – очень жесткий прагматик, которому интересны экономические, социальные и энергетические вопросы. Это его сфера, и на ней он будет делать акцент. А в международных вопросах он говорит о максимальном сотрудничестве с США, усилении обороноспособности НАТО и Германии. То есть новая политика страны будет повторять политику Меркель. Но Украине это ничего не принесет – ведь при Меркель мы не получили никаких гарантий по "Северному потоку-2" и членству в НАТО/ЕС", – считает политик Тарас Чорновил.

Дело в том, что "зеленые" и либералы относятся к российскому лидеру очень критично. К примеру, будущий министр иностранных дел Анналена Бербок, выступает за "диалог и жесткость" в отношении Китая и России, а также резко критикует действия Кремля на Донбассе и в Крыму.

Кроме того, лидер "зеленых" является жестким противником строительства "Северного потока-2": "Этот газопровод противоречит геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, поэтому это абсолютно роковой проект".

Политик также призывала не выдавать лицензию на эксплуатацию газопровода. Однако питать надежду на то, что благодаря присутствию "зеленых" позиция правительства по "Северному потоку" изменится, не стоит. Российский эксперт по энергетическим вопросам, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что Бербок и ее ведомство в одиночку не способно остановить "Северный поток-2", так как для этого требуется большое политическое решение, а одним только министерством дело не ограничится.

"То есть регулятор не находится непосредственно в вертикали МИД, но, безусловно, присутствие "Зеленых" в правительстве должно определенным образом повлиять на позицию", – добавил глава программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

О том, что немецкая политика кардинально не изменится после прихода нового канцлера, говорит и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, отношение Германии к Украине будет достаточно прагматичным и осторожным.

"Это означает поддержку Украины и ее территориальной целостности, продолжение санкций против России. Но и одновременная поддержка минимума политических отношений с Кремлем, а также экономических и бизнес-связей, которые уже сейчас имеют место. Поэтому, скорее всего, это будет политика баланса. К сожалению, для всех вариантов будущих коалиций мы выглядим как второй или третий приоритет", – подчеркнул он.