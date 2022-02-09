В ГБР заявили, что ДНК-экспертизу по делу Трухина нужно проводить заново

Государственное бюро расследований сообщило, что генно-молекулярная (ДНК) экспертиза по делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина завершилась еще в ноябре прошлого года. Однако теперь в ведомстве считают нужным назначить дополнительную проверку.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев в среду, 9 февраля, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сославшись на "новые обстоятельства" дела. Оно транслировалось на YouTube-канале комитета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Генно-молекулярная экспертиза, она долговременная, мы ее уже провели…но, наверное, мы будем ее переназначать", – сказал Сухачев.

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Сергей Ионушас, глава профильного комитета ВР предположил, что на расследование ДТП может повлиять распространенная СМИ информация о том, что Трухин открывал дверь и касался определенных предметов на водительском сидении автомобиля уже после аварии. Глава ГБР Сухачев ответил, что он "вполне прав".

Директор ГБР также отметил, что с момента аварии прошло всего пять месяцев, а выяснение всех обстоятельств таких происшествий может длиться до года.

Он добавил, что пока не может озвучить сроки окончания досудебного расследования, так как появились новые детали дела, которые нужно проверить. Речь идет о материалах по ДТП, опубликованных изданием "Украинская правда".

Напомним: ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. В аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Делом занялось Государственное бюро расследований. В сентябре в ведомстве отмечали, что еще не установили, был ли за рулем Трухин. Сам нардеп заявил, что дал все показания и не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии.

Недавно было опубликовано видео с нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием политика. На записи сылшно, как нардеп говорит полицейскому: "Давай я тихонько в лес пойду". Также он обещает решить вопрос с главой Министерства внутренних дел.

Позднее стало известно, что народный депутат Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа". Соответствующее решение было принято 2 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские, которых допросили в Государственном бюро расследований, не подтвердили получение предложений о взятке от народного депутата Александра Трухина после ДТП с его участием.