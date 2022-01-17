В ГБР заявили, что Демчишин находится в международном розыске: названа причина

Бывший министр энергетики и угольной промышленности в 2014-2016 годах Владимир Демчишин объявлен в международный розыск. Это связанно с делом о поставках в 2014-2015 годах угля с оккупированных территорий востока Украины и содействии так называемым "ДНР" и "ЛНР".

Об этом в понедельник, 17 января, сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Брифинг транслировался на официальном канале ГБР в YouTube.

Она отметила, что осенью 2021 года по "угольному делу" было сообщено о подозрении народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. 20 декабря уведомлен о подозрении был и пятый президент Украины, народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

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Сапьян добавила, что Кузяра и Медведчук на данный момент находятся под домашним арестом, а Демчишин – в международном розыске. Силовики пытаются установить место его пребывания.

Уточним, что подозрение Демчишину вручили в ноябре 2021 года. В СБУ отметили, что его подозревают по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – "содействие террористической группе или террористической организации". Санкции по ней предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Демчишин заявил, что открытое против него уголовно дело было сфабриковано и вскоре будет закрыто. Политик считает, что за атакой на него стоит Офис президента.

8 декабря суд разрешил задержание Владимира Демчишина. Считается, что Демчишин сейчас скрывается, и вероятно за границей. Он уже четыре раза не явился на допрос к следователю, лично вручить подозрение экс-чиновнику тоже не удалось – это сделали заочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генеральный прокурор Виталий Ярема предостерег сотрудников правоохранительных органов от выполнения незаконных указаний высшего руководства государства. Он напомнил, что следователи и прокуроры времен Януковича, которые преследовали майдановцев, были вынуждены прятаться в России или были привлечены к ответственности в Украине. Комментируя так называемое подозрение экс-министру энергетики Демчишину, Ярема отметил, что не видит там состава преступления. Напротив, в 2014 году власти делали все, чтобы в условиях военной агрессии России спасти украинцев от холода, однако делали это в рамках украинского законодательства. А угли покупались на государственных шахтах.