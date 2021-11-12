СБУ вручила подозрение экс-министру энергетики Демчишину: появились подробности. Фото

Следователи Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину. Он занимал этот пост с 2014 по 2016 год.

Об этом сообщили OBOZREVATEL в СБУ. Экс-чиновник подозревается в содействии террористической группе или террористической организации (ст.258-3 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что Демчишин в течение декабря 2014-го – февраля 2015 года издал ряд приказов, которым назначил на должности в государственных предприятиях на временно оккупированных территориях представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Видео дня

Кроме того, превышая служебные полномочия, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР", в частности по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн.

В результате в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн. Следствие считает, что это привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых "правительств" "Л/ДНР" на оккупированных территориях и уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора относительно материального обеспечения оккупантов Донбасса.

Напомним, Демчишин был министром энергетики в правительстве Арсения Яценюка. 14 апреля 2016 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров – Демчишина заменил на посту Игорь Насалик.

Как сообщал OBOZREVATEL, после увольнения Демчишин стал членом наблюдательного совета "Нафтогаза", где получал сотни тысяч долларов вознаграждения.