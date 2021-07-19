В ГБР сообщили о задержании сотрудников СБУ, причастных к нападению на пограничников. Фото и видео

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые совершили нападение и забрали оружие у пограничного наряда в Сумской области. Сейчас им готовят подозрения. Инцидент произошел 18 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Отмечается, что им грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества. В деле также фигурирует еще один сотрудник СБУ, но как свидетель.

"В ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины)", – сказано в сообщении.

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Как установило следствие, к пограничному наряду (младшему сержанту и солдату срочной службы), дежурившему возле села Рясное, подъехал автомобиль с тремя гражданами. Они спровоцировали конфликт и нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и поехали в неизвестном направлении.

Нападающими оказались сотрудники СБУ. Двоих задержали, а третий проходит по делу как свидетель.

"Неподалеку в кукурузном поле было обнаружено 2 автомата пограничников, а 2 магазина с патронами найдено вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского пограничного отряда", – отметили в ГБР.

Напомним: на Сумщине на границе с Россией в ночь на 18 июля трое неизвестных напали на двух украинских пограничников. После инцидента в ГПСУ сообщили, что признаков нарушения границы на месте нападения нет и что нападение, скорее всего, совершили с территории Украины.

Со своей стороны, в СБУ отметили, что к нападению причастны сотрудники службы. На время досудебного расследования их отстранили от работы.

Ранее OBOZREVATEL со ссылкой на источники писал, что к нападению могут быть причастны начальник Сумского МРО полковник У. и его заместитель подполковник М.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной. Как утверждает он, причина – якобы масштабная контрабанда оружия на территорию Беларуси. В ГПСУ эту информацию опровергли.