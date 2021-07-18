На границе с Россией совершили нападение на украинских пограничников

Ночью в воскресенье, 18 июля, в Сумской области на границе с Россией напали на украинских пограничников. Двум работникам ГПСУ нанесли телесные повреждения трое неизвестных.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. Злоумышленники смогли завладеть табельным оружием и скрылись.

Правоохранителям удалось его вернуть, сейчас продолжается розыск нападавших. На место происшествия выехал глава Госпогранслужбы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям 262 и 345 УК Украины – похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Они предусматривают ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

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