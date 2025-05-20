В Финляндии ученик устроил резню в школе: ранены трое детей. Фото

Утром 20 мая в школе Вяхяярви в городе Пирккала (Финляндия) произошло вооруженное нападение: один из учеников атаковал трех школьников с ножом. Все пострадавшие - ученики этого же учебного заведения.

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Их состояние пока стабильное, жизни ничего не угрожает. Об этом пишет издание yle.

Как сообщает полиция Центральной Финляндии, вызов в службу экстренной помощи поступил в 10:42. Правоохранители мгновенно прибыли на место и задержали подозреваемого, которым оказался якобы ученик школы.

Согласно предварительным данным, нападавший использовал холодное оружие. Один из школьников получил ножевое ранение в шею, другие - в руку и поясницу. Эта информация пока официально не подтверждена.

На месте происшествия работали по меньшей мере шесть карет скорой помощи и семь полицейских машин. Часть учеников эвакуировали из помещения школы, а родителей детей с 3-го по 6-й класс попросили забрать своих детей домой. Некоторые младшие школьники уже покинули школу с родителями, тогда как старшеклассники временно оставались внутри здания.

Полиция сообщила, что сейчас ситуация стабильная, опасность миновала. Школьное помещение было обследовано, а бригады скорой помощи покинули территорию.

По неподтвержденной информации, подозреваемый мог оставить манифест с объяснениями причин нападения и описанием оружия. Этот текст уже попал в полицию и будет исследован в ходе расследования. Журналисты Yle видели этот материал, однако пока нет подтверждения, что его действительно написал задержанный.

В школе Вяхяярви учатся около 1250 учеников, от подготовительных до 9-х классов, работает более 150 педагогов и наставников.

Напомним, в городе Нант на западе Франции в четверг, 24 апреля, подросток совершил нападение с ножом в частной школе Notre-Dame-de-Toutes-Aides. По предварительным данным, он нанес ножевые ранения четырем людям во время обеденного перерыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в университете во Флориде произошло вооруженное нападение. В результате стрельбы шесть человек получили ранения, якобы есть и жертвы.

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