Во Франции подросток устроил резню в школе, погиб старшеклассник, еще двое ранены: все подробности

В городе Нант на западе Франции в четверг, 24 апреля, подросток совершил нападение с ножом в частной школе Notre-Dame-de-Toutes-Aides. По предварительным данным, он нанес ножевые ранения четырем людям во время обеденного перерыва.

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В результате инцидента один старшеклассник погиб и трое ранены. Один из пострадавших школьников находится в критическом состоянии в больнице, сообщило Le Figaro. Нападавшего арестовали.

Тяжелый пострадавший получил ножевую травму шеи на уровне сонной артерии. Жертвой оказался студент второго курса, он скончался до приезда экстренных служб от стремительной кровопотери.

По предварительной информации, нападение произошло во время обеденного перерыва. По прибытии полиции подозреваемый был арестован. Источники журналистов в полиции сообщили, что обвиняемым, предположительно, является 15-летний ученик этой школы.

Его якобы остановили и обезоружили учителя еще до прибытия правоохранителей.

Le Figaro пишет, что во время ареста нападавший, намереваясь покончить жизнь самоубийством, попросил полицию выстрелить ему в голову. Он будет проходить психологическую экспертизу. Находившиеся в момент нападения в спортивном зале школы ученики школьной группы смогли немедленно эвакуироваться, за исключением свидетелей нападения, которых следователи должны были допросить на месте.

Предполагается, что 15-летний подозреваемый проживает со своей матерью в Сен-Эрблене, западном пригороде Нанта. Согласно первоначальным выводам расследования, подросток, имевший нестабильный и даже депрессивный характер, предположительно напал на девушку, с которой у него были романтические отношения, а когда ушел, нанес травмы другим людям.

Как сообщал OBOZ.UA, в университете во Флориде произошло вооруженное нападение. В результате стрельбы шесть человек получили ранения, якобы есть и жертвы.

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