В мире отреагировали на гибель Шишова: никто не может чувствовать себя в безопасности

Появилась первая мировая реакция на смерть в Киеве руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Западные страны считают, что за этим убийством стоит режим Александра Лукашенко.

Так, немецкий депутат Европейского парламента от "Зеленых" Виола фон Крамон написала в Twitter, что никто из белорусов не может чувствовать себя в безопасности. По ее словам, Лукашенко убивает собственных граждан, на этот раз в Украине.

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В свою очередь, литовский евродепутат Петрас Аустревичюс заявил в Twitter, что убийство Шишова – это еще один "акт международного терроризма" со стороны режима Лукашенко.

Он вспомнил убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году. По мнению Аустревичюса, за ним также стояли спецслужбы Беларуси.

Посольство США в Украине отметило в Twitter, что Соединенные Штаты "глубоко опечалены" гибелью Шишова.

"Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств", – говорится в сообщении.

Отреагировало на событие и Министерство иностранных дел Австрии.

"Мы глубоко потрясены известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Наши мысли с его близкими. Австрия призывает к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств его смерти", – подчеркнуло ведомство в Twitter.

А Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что запугивание гражданского общества в Беларуси должно прекратиться. В то же время там отметили, что пока не связывают смерть белорусского активиста с наступлением Лукашенко на оппозицию, пишет DW.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Шишов исчез 2 августа в Киеве. Он вышел на пробежку и домой не вернулся. Поиском мужчины занимались правоохранители и волонтеры.

Утром 3 августа белоруса обнаружили повешенным в одном из парков рядом с его домом. По данному факту полиция начала расследование в рамках открытого уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Белорусский журналист Денис Станжи заявил, что смерть Шишова не может носить суицидальный характер.