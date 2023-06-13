В Египте решили мумифицировать и выставить в музее акулу, съевшую российского туриста в Хургаде. Ее уже начали бальзамировать.

Видео дня

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам местных чиновников, на днях рыбаки обнаружили ноги 23-летнего россиянина Владимира Попова в море.

Раньше его руки, тело и голову специалисты вытащили из желудка хищницы.

В понедельник специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали процесс бальзамирования в Хургаде в рамках подготовки к зданию акулы в музей института.

На видео видно, как специалисты оперируют тело акулы, рот которой набит белым материалом. Один мужчина делает надрезы, а другой проверяет упругость кожи.

Напомним, 8 июня в Египте из-за нападения акулы погиб гражданин Российской Федерации. Им оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области. Из-за инцидента туристам, посещающим курорт, запрещено заходить в воду. А акулу сразу поймали.

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном пляже Литтл-Бэй на юго-востоке Сиднея (Австралия) акула убила человека. Нападение на пловца произошло около 17:00 по местному времени в среду, 16 февраля.

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