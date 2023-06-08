В Египте из-за нападения акулы погиб гражданин РФ. Видео 18+

В Египте из-за нападения акулы погиб гражданин Российской Федерации. Ним оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области.

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Инцидент произошел на популярном египетском курорте в Хургаде на глазах у туристов. Об этом сообщает The Daily Beast, а имя погибшего назвали россСМИ.

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что нападение со смертельным исходом произошло в четверг.

"В результате нападения акулы погиб россиянин", – сказал он.

Ужасающие кадры демонстрируют, как сотрудники отеля Dream Beach, на пляже которого и случился инцидент, кричат ​​пловцам, чтобы они вышли из воды. В этот момент можно увидеть приближающийся плавник акулы.

Затем между пострадавшим и акулой произошла схватка, вскоре после этого рыба утащила его полностью под воду.

"Сейчас она поедает его останки", – слышно, как говорит один свидетель, снимавший нападение.

Сообщается, что женщине, которую в сообщениях российских СМИ назвали девушкой Попова, удалось уплыть и выжить. На кадрах видно, как она истерически плакала на пляже, когда прохожие пытались утешить ее после ужасной сцены.

Из-за инцидента туристам, посещающим курорт, запрещено заходить в воду.

Осторожно, видео 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном пляже Литтл-Бэй на юго-востоке Сиднея (Австралия) акула убила человека. Нападение на пловца произошло около 17:00 по местному времени в среду, 16 февраля.

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