В Дунае нашли тело пропавшей 13-летней девочки: подробности трагедии

Вечером 2 августа на центральном пляже Измаила в Одесской области 13-летняя девочка пошла купаться в реке Дунай и исчезла. Двое подростков разыскивали свою подругу, о чем очевидцы сообщили правоохранителям. Они, а также спасатели и пограничники присоединились к поискам, и днем 3 августа водолазы достали девочку из реки.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Предварительно, смерть ребенка наступила в результате утопления.

Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело девочки и не обнаружил на нем телесных повреждений.

"В рамках производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти", – говорится в сообщении.

Семья, в которой воспитывалась погибшая девочка, состоит на учете в службе по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. При этом родители в поле зрения полиции раньше не попадали.

В семье погибшей осталось шесть детей.

Правоохранители напомнили, что на реке Дунай запрещено купаться из-за сильного течения. "Призываем взрослых объяснять это детям и контролировать их досуг", – сказал заместитель начальника Измаильского районного отдела полиции, начальник отдела превенции Дмитрий Ломов.

Как сообщал OBOZ.UA, в реке Южный Буг в Хмельницком 2 августа утонул 15-летний подросток. Спасатели прибыли на место, где пропал парень, и до ночи искали его.

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