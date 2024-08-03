В Хмельницком в реке нашли тело 15-летнего парня

В реке Южный Буг в Хмельницком 2 августа утонул 15-летний подросток. Спасатели прибыли на место, где исчез парень, и до ночи искали его.

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Возобновили поиски утром 3 августа, около 07:20 тело парня водолазы извлекли из воды и передали правоохранителям. Подробности трагедии раскрыли в ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.

Сообщения от правоохранителей с просьбой помочь в поисках предположительно утонувшего в Южном Буге парня спасатели получили в 20:14 2 августа. На место происшествия отправились сотрудники ГСЧС и водолазы Хмельницкой городской коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах. Они сразу же приступили к поискам.

Искали подростка, пока совсем не стемнело, но безрезультатно.

На следующий день с 06:30 поиски возобновились. Спасатели обследовали прибрежную линию реки – и в конце концов в 07:20 тело 15-летнего мальчика водолазы достали на берег и передали правоохранителям.

Обстоятельства гибели ребенка будет устанавливать полиция.

"Обращаемся к родителям! Проведите беседы с детьми, не отпускайте несовершеннолетних детей купаться самих или в компании сверстников. Следите за отдыхом на реках или озерах за детьми и главное – сами будьте примером правильного поведения на пляже или реке", – призвали в ГСЧС.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре утонула 21-летняя девушка. Она отдыхала на одном из городских пляжей и пошла поплавать. А потом исчезла под водой. Когда девушку вытащили на берег, было уже поздно.

Также сообщалось, что в Киеве на заливе Чорторый утонул мужчина, а на Львовщине – 22-летний парень: он упал с матраса в 30 метрах от берега.