В ДТП погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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В ДТП погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь. Фото

В ДТП на Житомирщине погиб 38-летний рекордсмен Валентин Черненко и его 10-летняя дочь Ева. Его "Ланос" столкнулся с "Ауди".

Об аварии сообщается на сайте ГУНП Житомирской области. Трагедия произошла 22 августа на 100 км трассы Киев-Ковель-Яготин недалеко от села Ризня (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

ДТП случилось возле села Ризня.

По данным правоохранителей, "Ланос" выезжал со второстепенной дороги на главную, когда произошло столкновение. Водитель этого авто вместе дочерью погибли на месте.

Место ДТП.

В полиции не называют имя погибшего, однако глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова уточнила, что речь идет именно о Черненко.

Валентин Черненко и Лана Ветрова.

Она отметила, что вспоминала рекордсмена за день до аварии во время разговора с журналисткой.

Валентин Черненко.
Валентин Черненко.

Черненко установил рекорд, пройдя в одиночку пешком из Киева в Лиссабон. 5 477 км он преодолел за 161 день.

Черненко с семьей.

Ветрова подчеркнула, что считает это одним из самых грандиозных рекордов современности.

Пост Ланы Ветровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве автомобиль совершил наезд на журналистку и телеведущую Наташу Влащенко. Водитель скрылся с места ДТП, однако его оперативно поймали.

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