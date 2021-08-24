В ДТП погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь. Фото

В ДТП на Житомирщине погиб 38-летний рекордсмен Валентин Черненко и его 10-летняя дочь Ева. Его "Ланос" столкнулся с "Ауди".

Об аварии сообщается на сайте ГУНП Житомирской области. Трагедия произошла 22 августа на 100 км трассы Киев-Ковель-Яготин недалеко от села Ризня (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, "Ланос" выезжал со второстепенной дороги на главную, когда произошло столкновение. Водитель этого авто вместе дочерью погибли на месте.

В полиции не называют имя погибшего, однако глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова уточнила, что речь идет именно о Черненко.

Она отметила, что вспоминала рекордсмена за день до аварии во время разговора с журналисткой.

Черненко установил рекорд, пройдя в одиночку пешком из Киева в Лиссабон. 5 477 км он преодолел за 161 день.

Ветрова подчеркнула, что считает это одним из самых грандиозных рекордов современности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве автомобиль совершил наезд на журналистку и телеведущую Наташу Влащенко. Водитель скрылся с места ДТП, однако его оперативно поймали.