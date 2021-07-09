В ДТП на Ривненщине погиб ребенок, еще двое человек пострадали. Фото

В Ривненской области вечером 8 июля автомобиль Mitsubishi ASX съехал с дороги и перевернулся в поле с подсолнухами. В результате аварии погибла 8-летняя девочка и пострадали женщина с ребенком.

ДТП произошло между селами Малый Алексин и Хотин, информация о нем в полицию поступила в 20:10 четверга. Об этом сообщает ГУНП в области.

Установлено, что за рулем Mitsubishi ASX находился 40-летний житель Ривне. На закругленном участке дороги он допустил съезд автомобиля за пределы проезжей части, из-за чего транспортное средство перевернулось.

Жертвой ДТП стал ребенок 8 лет – племянница семьи, которая была в авто. 38-летняя женщина с 11-летней дочерью получили травмы, их доставили в больницу.

Осмотр на алкотестере показал, что водитель, который не пострадал в аварии, был трезв. В то же время у него отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть, следственное управление ГУ Нацполиции в Ривненской области начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК.

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