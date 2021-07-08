На Одесщине Mitsubishi влетел под зерновоз, есть погибший. Фото и видео

В Татарбунарах Одесской области вечером 7 июля автомобиль Mitsubishi L200 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с зерновозом, оказавшись под ним. В результате ДТП водитель пикапа погиб.

Смертельная авария произошла на улице Василия Тура, которая является частью трассы Одесса – Рени. Об этом сообщили местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авто двигалось со стороны Одессы, а грузовик – Измаила. По непонятным причинам в районе супермаркета АТБ Mitsubishi L200 выехал на встречку. Водитель зерновоза пытался уйти от лобового столкновения, но не смог.

В результате удара кузов пикапа деформировался, водитель автомобиля оказался зажат. На помощь бросились другие водители, ставшие свидетелями аварии. Они с помощью монтировки и других подручных средств пытались достать пострадавшего из салона.

Несмотря на усилия, в том числе медиков, водитель Mitsubishi L200 погиб от полученных травм.

Местное издание "Бессарабия информ" пишет: предварительно, попавший в ДТП автомобиль принадлежал экс-военкому Татарбунарского района. При этом неизвестно, кто именно был за рулем, ведь лицо погибшего водителя сильно пострадало и опознать его сложно.

На месте аварии работали правоохранители, устанавливая все ее обстоятельства.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 2 июля на Объездной трассе под Одессой мужчина за рулем автомобиля Nissan въехал под кузов большого грузовика, припаркованного на ночь. Предварительно, водитель легковушки уснул за рулем.