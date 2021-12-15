В Донецкой области трагически погиб депутат: мужчина выпал с балкона пятого этажа. Фото

В городе Селидово Донецкой области из окна собственной квартиры на пятом этаже выбросился депутат городского совета. Мужчине было 35 лет.

Он свел счеты с жизнью в присутствии семилетнего сына, сообщили в пресс-службе Покровского районного управления Национальной полиции в Донецкой области. Трагедия произошла в среду, 15 декабря.

Об инциденте сообщил местный житель, который, вероятно, стал свидетелем несчастного случая. В 11:40 он обратился к правоохранителям. Предварительно было установлено, что погибший пришел домой и выпрыгнул из окна.

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Других деталей и причин трагедии правоохранители не предоставили. Они лишь добавили, что будут рассматривать все возможные версии случившегося.

Как говорится в сообщении пресс-службы, с ребенком сейчас работают психологи и ювенальные полицейские. В настоящее время решается вопрос о внесении данных о смерти депутата в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство".

Как уточнило издание pokrovsk.news, погибшим оказался местный депутат Леонид Осипов. Он возглавлял отдел образования городского совета города Селидово.

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