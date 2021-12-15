В Донецкой области трагически погиб депутат: мужчина выпал с балкона пятого этажа. Фото

Ольга Липич
Расследования
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В Донецкой области трагически погиб депутат: мужчина выпал с балкона пятого этажа. Фото

В городе Селидово Донецкой области из окна собственной квартиры на пятом этаже выбросился депутат городского совета. Мужчине было 35 лет.

Он свел счеты с жизнью в присутствии семилетнего сына, сообщили в пресс-службе Покровского районного управления Национальной полиции в Донецкой области. Трагедия произошла в среду, 15 декабря.

Об инциденте сообщил местный житель, который, вероятно, стал свидетелем несчастного случая. В 11:40 он обратился к правоохранителям. Предварительно было установлено, что погибший пришел домой и выпрыгнул из окна.

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В Донецкой области трагически погиб депутат: мужчина выпал с балкона пятого этажа. Фото

Других деталей и причин трагедии правоохранители не предоставили. Они лишь добавили, что будут рассматривать все возможные версии случившегося.

Как говорится в сообщении пресс-службы, с ребенком сейчас работают психологи и ювенальные полицейские. В настоящее время решается вопрос о внесении данных о смерти депутата в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство".

Как уточнило издание pokrovsk.news, погибшим оказался местный депутат Леонид Осипов. Он возглавлял отдел образования городского совета города Селидово.

Погибшим оказался Леонид Осипов
Депутату было 35 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря в Киеве скончался 38-летний депутат Киевсовета VIII созыва от партии "Единство" Алексей Новиков. Причиной смерти стал сердечный приступ.

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