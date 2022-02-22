В Донецкой области столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли четыре человека. Фото

Вечером 21 февраля на трассе между городом Лиман и пгт Заречное Донецкой области произошло смертельное ДТП. Микроавтобус Renault столкнулся с стоящим на обочине грузовиком МАН с включенным аварийным светом.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. Авария унесла жизни четырех человек, еще трое получили травмы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Среди погибших – три пассажира и водитель микроавтобуса. Кабину авто буквально разплющило под кузовом грузовика.

Причины аварии устанавливаются. На месте работали сотрудники областного главка полиции, местные полицейские, группа реагирования патрульной полиции и сотрудники ГСЧС.

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Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Отметим, что, по официальным данным патрульной полиции, в 2021 году в Украине произошло 190 746 аварий, в которых погибли 3238 человек и еще 29 738 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в ночь на 22 февраля автомобиль Peugeot сбил мужчину. От травм пешеход скончался на месте аварии.