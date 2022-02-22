В Киеве на Оболони Peugeot сбил на смерть пешехода. Фото

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В Оболонском районе Киева в ночь с 21 на 22 февраля автомобиль Peugeot сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Инцидент случился на улице Богатырской.

"Смертельное ДТП в Киеве на Богатырской, напротив пивзавода "Оболонь". Автомобиль Peugeot сбил человека на смерть. На месте работали полиция, медики и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что рядом с местом аварии находится пешеходный переход. Обстоятельства и причины автопроисшествия установит полиция.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции в 2021 году в Украине произошло 190 746 аварий, в которых погибло 3 238 человек и еще 29 738 получили травмы.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области автомобиль Jeep Grand Cherokee на пешеходном переходе сбил 15-летнего парня. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Большая Снитинка Киевской области 20 февраля автомобиль Daewoo Sens сбил четырех пешеходов. Во время медосвидетельствования у водителя легковушки было обнаружено 2,76 промилле алкоголя в крови.