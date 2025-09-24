В Донецкой области оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили ребенка в заложники: военное преступление попало на видео

В Донецкой области российские оккупанты совершили очередное военное преступление: они расстреляли гражданских. Дочь убитых супругов захватчики забрали с собой.

Видео дня

Ребенком они прикрываются, чтобы продолжать наступление и исключить огонь по себе со стороны Сил обороны. Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Что известно

Очередное преступление россияне совершили в зоне ответственности Третьего армейского корпуса – в районе населенного пункта Шандриголово. Там оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ребенка для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на Лиманском направлении.

"Из радиоперехватов стало известно: еще до начала штурма населенного пункта командир РФ с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора". Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним", – рассказали украинские воины.

Военное преступление в прямом эфире зафиксировали подразделения корпуса.

"Все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника. Третий армейский корпус и СБУ отмечают: заблаговременная эвакуация из района боевых действий спасает от российских оккупантов!" – обратились к украинцам в зоне боевых действий защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, меньше недели назад на оккупированной Херсонщине захватчики расстреляли трех гражданских В селе Казачьи Лагеря Херсонского района российские военные преступники убили супружескую пару и их соседа, который прибежал на помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!