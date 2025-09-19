На оккупированной Херсонщине захватчики расстреляли трех гражданских: всплыли подробности преступления

В ночь на 18 сентября 2025 года во временно оккупированном селе Казачьи Лагери Херсонского района российские военные преступники расстреляли трех местных жителей. Это супруги и их сосед, который прибежал им на помощь.

Факт очередного военного преступления подтвердила Херсонская областная прокуратура. А Центр национального сопротивления, который также имеет соответствующие доказательства, утверждает, что оккупанты пытаются скрыть указанное преступление.

Что говорят местные жители

Как рассказывают местные жители, пьяные российские военные ворвались в жилой дом Татьяны и Виктора Гладких. Они требовали спиртного, а когда супруги сказали, что у них ничего нет, начали приставать к женщине.

На крики прибежал Виктор Надеев, сосед супругов. Разъяренные оккупанты схватили, вывели всех трех человек во двор и там расстреляли.

В местных пабликах утверждается, что к этому военному преступлению причастны военные 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил РФ.

Что говорят правоохранители

Херсонская областная прокуратура ссылается на оперативные данные, согласно которым в Казачьих Лагерях "российские военные расстреляли двух мужчин в возрасте 55 и 64 года и женщину 62 лет". Соответственно, прокуратура начала еще одно расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Умышленное убийство гражданских является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как особо тяжкое международное преступление", – отметили в прокуратуре.

В Центре национального сопротивления добавляют, что враг пытается скрыть убийство гражданских своими захватчиками.

"Хотя исполнителей задержали и вроде бы начали расследование, оккупационная администрация пытается скрыть дело. Поэтому есть реальный риск, что виновные избегут ответственности", – отмечают в ЦНС.

Где это произошло

Казачьи Лагери – довольно маленький поселок на оккупированном берегу Днепра, недалеко от Олешков. Однако поселок стал известен широкой общественности украинцев в октябре 2023 года, когда бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ высадились вблизи соседнего села Крынки.

Созданный десантниками плацдарм постепенно расширялся, и в апреле 2024 года 35 ОБрМП установила флаг Украины на водонапорной башне села.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудник 5-й службы ФСБ России Сергей Синицын "Сабир" был приговорен к пожизненному лишению свободы за жестокое обращение с гражданскими во время оккупации Херсона. Это он руководил облавами, во время которых людей похищали и вывозили в застенки, а также пытался вербовать бывших чиновников и правоохранителей.

