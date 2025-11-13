В Донецкой области мать 18 лет хранила тело умершей дочери в квартире, ей сообщено о подозрении: детали дела

В Константиновке Донецкой области 58-летнюю женщину подозревают в том, что она в течение 18 лет хранила в своей квартире тело умершей дочери. Следствие установило, что мать систематически издевалась над своими детьми и не обеспечивала им надлежащих условий жизни.

Подробности дела сообщили в Донецкой областной прокуратуре. По данным следствия, женщина и две ее дочери жили в заброшенной квартире без электричества, отопления и гигиенических условий. Младшую дочь мать заставляла попрошайничать и собирать еду на кладбищах, запугивая и угрожая ребенку, когда тот отказывался.

Что известно

Старшая дочь женщины умерла в декабре 2006 года, в возрасте 22 лет. Мать решила не сообщать медикам и правоохранителям, зато оставила тело в квартире, периодически обмывая и переодевая умершую.

Младшую дочь подозреваемая заверила, что сестра спит и вскоре проснется. Также она запретила ребенку рассказывать о происшествии и несколько дней заставляла спать рядом с телом.

Через несколько лет младшая дочь переехала в другой город. В 2025 году обратилась к адвокатам и рассказала им об инциденте.

Во время обыска квартиры матери правоохранители обнаружили мумифицированные останки погибшей, которые пролежали в квартире около 18 лет.

58-летнюю мать девушек правоохранители подозревают в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, и в надругательстве над телом умершего человека (ст. 166, ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемую направят на психиатрическую экспертизу для установления ее состояния.

