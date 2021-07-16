В Донецке прогремел мощный взрыв, поднялся столб огня. Видео

В центре временно оккупированного Донецка днем 16 июля прогремел взрыв и произошел пожар. Местные сначала предположили, что причиной стал газ, а затем добавили, что горит хранилище с горючим.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Мушкетово. Об этом заявили очевидцы в соцсетях, публикуя первые кадры с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Похоже на взрыв газа. Но в этом должны разобраться специалисты", – прокомментировали люди.

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Со своей стороны офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале добавил, что, судя по расположению и заявлениям местных, в городе горит подземное топливохранилище.

Напомним: в Донецке 3 марта из-за взрыва сгорел гастро-паб "Свинья", расположенный вблизи резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар", где в 2018 году был ликвидирован "глава республики" Александр Захарченко.

10 апреля В Калининском районе временно оккупированного города возник пожар в здании мясокомбината. Жители в соцсетях писали, что были слышны взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Луганске ночью 18 июня произошел взрыв на газопроводе в районе парка имени 1 Мая. В результате на месте образовалось сильное возгорание, а 40 объектов остались без газоснабжения.