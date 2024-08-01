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В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
2,8 т.
В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото

В ночь на 1 август российский ударный дрон-камикадзе "Герань-2" армии РФ ударил по дому оппозиционера Ильи Пономарева на окраинах Киева. Политик получил многочисленные осколочные ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

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Об этом сообщают источники OBOZ.UA. Известно, что БПЛА взорвался в пяти метрах от входной двери. Дом разрушен.

В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото

Перед этим, в ходе массированной атаки между 3 и 4 часами утра среды, 31 июля, на территорию участка Ильи Пономарева уже прилетало три дрона.

Однако они были сбиты ПВО и упали на расстоянии 50-100 метров от дома, причинив лишь незначительный ущерб.

В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото

Тогда был сделан вывод, что дом Пономарева не был целью, однако сегодняшняя ночная атака показала, что именно российский оппозиционер был под прицелом, отмечают источники.

Сейчас Пономарев находится в безопасности под защитой. Полиция Киева и Киевской области ведет расследование.

В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото
В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото
В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото
В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото
В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото
В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото
В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото
В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото
В дом российского оппозиционера Пономарева под Киевом попал дрон: политик получил многочисленные ранения. Фото

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