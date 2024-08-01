Есть раненые, повреждены дома: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Страна-террорист РФ в ночь с 31 июля на первое августа атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели, однако в результате падения обломков пострадали два человека, повреждены частные дома.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что по состоянию на 8:00 уже есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, иссечены фасады, выбиты окна и двери. Оперативные группы работают на местах падения обломков. Сбор информации и фиксация последствий ночной атаки продолжаются. Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 31 июля, в Румынии обнаружили новые обломки БПЛА "Шахед", которыми россияне накануне атаковали украинские порты на Дунае. Фрагменты дронов нашли в районе коммуны Чаталкиой в уезде Тулча.

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